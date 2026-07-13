L’Office de l’élevage et des pâturages (OEP) a appelé les éleveurs à appliquer une série de mesures préventives afin de limiter les effets du stress thermique sur les ruminants, dans un contexte marqué par la hausse des températures.

Dans un communiqué, l’Office indique que les principaux signes du stress thermique chez les ruminants se manifestent notamment par un halètement prononcé, une accélération du rythme respiratoire, une salivation excessive, une soif intense, une température corporelle dépassant 40 °C, ainsi qu’un état de léthargie, une perte d’appétit et une baisse des performances, qu’il s’agisse de la production laitière, de la croissance ou de la fertilité.

L’Office recommande de mettre en permanence à la disposition des animaux une eau propre et fraîche, renouvelée plusieurs fois par jour, ainsi que de leur assurer des espaces ombragés et bien ventilés, en particulier durant les périodes de fortes chaleurs.

Il préconise également le recours à des ventilateurs ou à des systèmes de refroidissement lorsque cela est possible.

Par ailleurs, il conseille de distribuer les aliments concentrés aux heures les plus fraîches de la journée, notamment tôt le matin ou en soirée, de fournir des compléments en sels minéraux afin de compenser les pertes liées aux fortes températures et d’assurer une surveillance régulière du cheptel pour détecter rapidement tout signe de stress thermique.

Les recommandations portent également sur l’amélioration des infrastructures des étables afin de réduire l’impact de la chaleur, l’évitement du transport des animaux ou de tout effort physique durant les heures de forte chaleur, ainsi que sur la mise à disposition de pâturages adaptés, de préférence le matin ou en fin de journée.

L’Office souligne, in fine, que l’apparition de symptômes sévères nécessite une intervention vétérinaire rapide, rappelant que le respect de ces mesures préventives contribue à préserver le cheptel, à protéger la production animale et à garantir la pérennité des élevages.