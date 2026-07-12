Le porte-parole officiel du comité de gestion de l’Etoile du Sahel, Marouène Tfifha, a indiqué, dimanche, que la campagne de soutien lancée par le club a déjà permis de rembourser 1,3 million de dinars sur une dette totale de 5,8 millions de dinars et que les négociations sont en cours pour la nomination d’un nouvel entraîneur de l’équipe première de football.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Tfifha a précisé que la poursuite de la mobilisation des supporters demeure indispensable pour permettre au club de régler ses dettes, d’obtenir la licence de participation et de prendre part au championnat de la prochaine saison.

Il a ajouté qu’un appel avait été lancé pour l’achat de 50.000 maillots officiels ainsi que de 22.000 abonnements pour le prochain exercice.

Concernant le futur entraîneur, le porte-parole a indiqué que des contacts avaient été établis avec le technicien français Christian Bracconi, sans qu’un accord officiel n’ait encore été trouvé. Il a précisé qu’aucune décision définitive n’avait été prise, ni pour Bracconi ni pour les autres candidats. Le dossier devrait être définitivement tranché au plus tard mardi prochain. Une liste restreinte de candidats est actuellement à l’étude aux côtés de Christian Bracconi, afin de parer à toutes les éventualités.

Tfifha a également indiqué que le comité de gestion, qui a tenu sa première réunion mardi dernier, s’attèle actuellement à finaliser plusieurs dossiers urgents, précisant que le volet sportif demeure une priorité au même titre que le règlement des dettes.

Il a annoncé que l’équipe étoilée reprendra les entraînements dans les prochains jours avec les joueurs toujours sous contrat. En revanche, aucun contact n’a, jusqu’à présent, été établi avec les joueurs dont les contrats sont arrivés à échéance.

Dans le même cadre, le porte-parole a précisé qu’aucun recrutement n’a encore été effectué. Ce dossier est confié à la commission technique présidée par l’ancien international Yassine Chikhaoui, qui sera renforcée ultérieurement par de nouveaux membres. Il a toutefois souligné que la mise en place de cette commission n’exclue pas la nomination, à un stade ultérieur, d’un directeur sportif chargé du dossier des recrutements.