Le Stade Tunisien a annoncé ce dimanche le renforcement de son effectif avec l’arrivée du défenseur central Rayed Derbali, qui s’est engagé pour les deux prochaines saisons.

Âgé de 25 ans, Derbali est un footballeur tuniso-français qui a été formé en Angleterre avec les jeunes du club de Sunderland. Il a notamment joué avec le CA Bizertin, avant d’évoluer dans plusieurs clubs divisionnaires européens et arabes.

Le club du Bardo, déjà lancé dans sa préparation estivale depuis samedi sous la houlette de son entraîneur portugais Tozé Marreco, avait auparavant annoncé plusieurs mouvements sur le marché des transferts. Le club a renouvelé les contrats du gardien Atef Dekhili et du latéral droit Hédi Khalfa, tout en enregistrant les arrivées du milieu de terrain Zakaria Ayeb, de l’ailier gauche Malek Chouikh et du milieu offensif sénégalais Mam Saliou Thioune.

Par ailleurs, le jeune défenseur central Mohamed Amine Ben Ali, issu du centre de formation du club, a été promu en équipe première. En revanche, le latéral droit Iyadh Riahi a quitté le club pour s’engager avec le Viborg FF, au Danemark.