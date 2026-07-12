L’Argentine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face à la Suisse (3-1 après prolongation), dimanche à Kansas City. Les champions du monde en titre retrouveront l’Angleterre mercredi avec une place en finale en jeu.

L’Albiceleste a rapidement pris les devants grâce à une tête d’Alexis Mac Allister, servi sur un corner parfaitement frappé par Lionel Messi (10e). La Suisse a toutefois réagi en seconde période par l’intermédiaire de Dan Ndoye, auteur du but de l’égalisation à la 67e minute.

La rencontre a basculé dans les derniers instants lorsque Breel Embolo a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune pour simulation, laissant la Nati évoluer à dix.

Profitant de leur supériorité numérique, les Argentins ont fait la différence dans les toutes dernières minutes de la prolongation. Julian Alvarez a redonné l’avantage aux siens d’une superbe frappe (120+2), avant que Lautaro Martinez ne scelle définitivement le succès argentin quelques instants plus tard (120+3).

Triple championne du monde et tenante du titre, l’Argentine disputera ainsi sa septième demi-finale mondiale avec l’ambition de décrocher une nouvelle qualification pour la finale. Pour y parvenir, elle devra venir à bout de l’Angleterre, victorieuse de la Norvège (2-1 après prolongation), dans un choc historique entre deux grandes nations du football.