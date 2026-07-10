Après 2018 et 2022, ⁠l’équipe de France de football jouera ​mardi prochain une troisième demi-finale de Coupe du monde ​consécutive grâce à sa victoire jeudi ‌contre le Maroc (2-0), une performance rare ‌qui semble pourtant logique tant les ‌Bleus figurent parmi les favoris du tournoi.

La France est seulement la troisième nation à disputer ⁠trois demi-finales d’affilée au Mondial après l’Allemagne (de 1982 à 1990 et de 2002 à 2014) et le Brésil (de 1994 à 2002).

“Ça semble ​logique et naturel mais il faut y arriver”, a estimé sur M6 le ⁠sélectionneur Didier Deschamps, à la tête des Bleus depuis 2012.

Après une phase de poules impressionnante offensivement (trois ⁠victoires en trois matches, 10 buts marqués), tous les observateurs imaginaient les Bleus dans le dernier carré. Ils n’ont pas failli, écartant successivement la Suède (3-0), le Paraguay (1-0) et le Maroc (2-0).

“On est très contents. Être dans le dernier carré une troisième fois de suite avec l’équipe de France en Coupe du monde, c’est ​exceptionnel”, a savouré Ousmane Dembélé.

Pour autant, les Bleus ne veulent pas banaliser ce qu’aucune équipe de France n’était parvenue à ‌faire auparavant.

“On ne banalise pas du tout. Dans le vestiaire, on était très heureux, il y a beaucoup de joie. C’est magnifique”, ⁠a assuré le milieu de terrain Adrien Rabiot au ‌micro de BeIN Sports.

“Ça va être ma deuxième demi-finale en Coupe du monde, je pense qu’il y a très peu de générations en équipe de France qui ont vécu ça.”

La prestation tricolore a été d’autant plus impressionnante que les coéquipiers d’Adrien Rabiot n’ont jamais semblé inquiétés, malgré le penalty manqué de ‌Kylian Mbappé en première période.

“On a senti, ⁠dans les moments où on n’avait pas le ballon, qu’ils étaient peu dangereux, qu’on avait peu à craindre, finalement, de cette équipe”, a-t-il ‌ajouté.

La France jouera la Belgique ou l’Espagne, mardi à Dallas (20h HT), pour tenter de rejoindre une troisième finale consécutive et ainsi imiter l’Allemagne ‌de l’Ouest (1982, ⁠1986 et 1990) et le Brésil (1994, 1998 et 2002).

Elle est toujours en quête d’une troisième étoile après celles de 1998 et 2018.