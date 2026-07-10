La France a battu le Maroc sur le score de 2-0, jeudi, en quart de finale de la Coupe du monde 2026, au stade de Boston, validant ainsi son billet pour les demi-finales.

Les Bleus ont fait la différence en seconde période grâce à Kylian Mbappé, auteur de l’ouverture du score à la 60e minute, avant qu’Ousmane Dembélé ne scelle la victoire six minutes plus tard (66e).

Auparavant, Kylian Mbappé avait manqué un penalty à la 28e minute, son tir étant repoussé par le gardien marocain Yassine Bono.

En demi-finale, la France affrontera le vainqueur du quart de finale entre la Belgique et l’Espagne.