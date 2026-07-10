Plusieurs espaces verts et jardins récemment aménagés par la municipalité d’El Hamma du Jérid, dans le gouvernorat de Tozeur, ont été ouverts au public après l’achèvement des travaux d’aménagement et de plantation d’arbres.

Ces aménagements s’inscrivent dans un programme lancé en février dernier, portant sur la réhabilitation de plusieurs espaces verts situés à l’entrée de la ville et dans les quartiers résidentiels, selon un communiqué publié par la municipalité sur sa page officielle Facebook.

A cet égard, un jardin situé à l’entrée nord de la ville, le long de la route nationale n°3, a été entièrement aménagé avec des plantations, un éclairage public et des bancs de repos. Un autre jardin, situé dans le quartier résidentiel d’El Maddah, a également été achevé.

Dans le même contexte, la municipalité a entamé, il y a environ une semaine, l’aménagement d’un troisième jardin dans la zone de “Mhareb”. Les travaux comprennent l’aménagement du site ainsi que la clôture du jardin.

D’autres espaces verts sont également programmés pour être aménagés au cours des mois restants de cette année, dans d’autres quartiers et le long de la route reliant El Hamma du Jérid à Degache.

La municipalité ambitionne par ailleurs de conclure un accord avec le ministère de l’Environnement afin de réaliser un grand jardin public dans le cadre des programmes ministériels destinés aux collectivités locales. Ce projet serait implanté le long de la RN°3, dans un emplacement stratégique et facilement accessible aux citoyens.