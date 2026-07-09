La FIFA a annoncé que la vedette canadienne de la pop se produirait lors du tout premier spectacle de la mi-temps dans le cadre d’une Coupe du Monde 2026, rejoignant ainsi les têtes d’affiche déjà annoncées: Madonna, Shakira et BTS.

Ce spectacle de 11 minutes aura lieu lors de la finale du Mondial, le 19 juillet au stade de New York – New Jersey, et sera orchestré par Chris Martin, le chanteur de Coldplay.

Bieber sera rejoint par une brochette d’artistes variée comprenant notamment la grande vedette de l’afrobeat Burna Boy, le chef d’orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel et la chorale PS22, une chorale d’école primaire de Staten Island qui se produira aux côtés de Coldplay, selon un communiqué de la FIFA.

Et d’ajouter que ce spectacle de la mi-temps devrait permettre de soutenir le Fonds pour l’éducation de Global Citizen et la FIFA, une initiative visant à amasser 100 millions de de dollars pour aider les enfants du monde entier à accéder à une éducation et à des programmes de football.