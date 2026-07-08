Les travaux de curage des oueds et des canalisations de drainage près des zones irriguées dans le gouvernorat de Manouba ont été lancés par le Commissariat régional au développement agricole.

Ces travaux concernent 45 km d’oueds, de cours d’eau, de canaux de drainage et d’ouvrages d’évacuation des eaux pluviales dans six délégations de la région, pour un coût total estimé à 359 000 dinars, selon les données fournies par le CRDA.

A cet effet, des équipements et des machines lourdes seront mobilisés pour ces interventions afin d’éliminer le sable, les herbes et les plantes parasites ainsi que les diverses accumulations de déchets et ordures qui entravent l’écoulement de l’eau et bloquent les canalisations d’irrigation à Jedaida, El Battan, Tebourba, Borj Amri, Mornaguia et Oued Ellil.

L’objectif est de soutenir les efforts de propreté et de préservation de l’environnement ainsi que de lutter contre les insectes, renforcer la capacité du réseau de drainage à absorber les quantités d’eau de pluie et réduire les risques d’inondations et de stagnation des eaux, contribuant ainsi à protéger les agglomérations et à sécuriser les quartiers résidentiels et les zones adjacentes aux rivières, d’après la même source.

Dans ce cadre, une réunion de travail s’est tenue lundi au siège du gouvernorat de Manouba pour coordonner les efforts, définir les points prioritaires des interventions sur le terrain et assurer le suivi continu et l’évaluation périodique de l’avancement des travaux afin de garantir la rapidité de l’exécution.