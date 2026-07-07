L’Argentine, tenante du titre, a frôlé l’élimination mardi à Atlanta en huitièmes de finale face à l’Egypte (3-2), alors qu’elle était menée 2-0 à moins d’un quart d’heure de la fin du temps réglementaire avant de signer une remontée spectaculaire.
Enzo Fernández a inscrit de la tête le but victorieux dans le temps additionnel (90e+3) après un centre de Lautaro Martínez, réduisant au silence une équipe égyptienne qui pensait au moins disputer les prolongations.
L’Égypte avait ouvert le score à la 15e minute lorsque Yasser Ibrahim a échappé à la surveillance de Lisandro Martínez pour placer une puissante tête hors de portée du gardien argentin.
Si l’Argentine a eu l’occasion de revenir au score, Lionel Messi a vu son penalty être repoussé par le gardien Mostafa Shobeir. Il s’agit du deuxième penalty manqué par le capitaine argentin depuis le début du tournoi.
Après avoir vu un but refusé, Mostafa Zico a finalement doublé l’avance des Pharaons à la 67e de la fin du temps réglementaire, rapprochant son équipe d’un exploit retentissant.
Les Argentins ont toutefois réagi dans le dernier quart d’heure.
Cristian Romero a réduit l’écart à 11 minutes du terme en reprenant de la tête un ballon sans opposition, avant que Messi n’égalise quatre minutes plus tard d’une frappe puissante à l’intérieur de la surface. Enzo Fernández a ensuite porté l’estocade dans les arrêts de jeu.
L’Argentine affrontera la Suisse ou la Colombie samedi en quart de finale à Kansas.