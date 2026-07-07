L’Argentine, tenante ⁠du titre, a frôlé l’élimination mardi à Atlanta en huitièmes de finale face à l’Egypte (3-2), ‌alors qu’elle était ‌menée 2-0 à moins ‌d’un quart d’heure de la fin du temps réglementaire avant de signer une ⁠remontée spectaculaire.

Enzo Fernández a inscrit de la tête le but victorieux dans le temps additionnel (90e+3) après un centre de Lautaro Martínez, réduisant au silence ⁠une équipe égyptienne qui pensait au moins disputer les prolongations.

L’Égypte avait ouvert ⁠le score à la 15e minute lorsque Yasser Ibrahim a échappé à la surveillance de Lisandro Martínez pour placer une puissante tête hors de portée du gardien argentin.

Si l’Argentine a eu l’occasion de revenir au score, Lionel Messi a vu son penalty être repoussé par le gardien Mostafa Shobeir. Il s’agit du ‌deuxième penalty manqué par le capitaine argentin depuis le début du tournoi.

Après avoir vu un ⁠but refusé, Mostafa Zico a finalement doublé ‌l’avance des Pharaons à la 67e de la fin du temps réglementaire, rapprochant son équipe d’un exploit retentissant.

Les Argentins ont toutefois réagi dans le dernier quart d’heure.

Cristian Romero a réduit l’écart à 11 minutes ‌du terme en reprenant de ⁠la tête un ballon sans opposition, avant que Messi n’égalise quatre minutes plus tard d’une frappe ‌puissante à l’intérieur de la surface. Enzo Fernández a ensuite porté l’estocade dans les arrêts de jeu.

L’Argentine ‌affrontera la ⁠Suisse ou la Colombie samedi en quart de finale à Kansas.