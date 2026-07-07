Les inscriptions au service SMS pour l’obtention des résultats de la session des lauréats du baccalauréat 2026 ont démarré mardi 7 juillet 2026, a annoncé le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le ministère a souligné dans son communiqué, que les participants à cette session peuvent s’inscrire à ce service en envoyant un SMS au numéro 85000 de la manière suivante : “or”, puis un espace, puis le numéro du baccalauréat.

Les résultats seront annoncés par SMS, mercredi 8 juillet 2026 et sur le site de l’orientation à partir de midi.