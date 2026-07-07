Forte du succès des précédentes éditions, Orange Tunisie a organisé la troisième édition de son Challenge PFE (Projet de Fin d’Études), une initiative devenue un rendez-vous incontournable pour accompagner les jeunes talents vers le monde professionnel. À travers ce programme, l’opérateur réaffirme son engagement en faveur de l’innovation, de l’employabilité et du développement des compétences des étudiants.

L’édition 2026 a débuté par la diffusion du PFE Book auprès des universités partenaires et sur les réseaux sociaux d’Orange Tunisie, offrant aux étudiants l’opportunité de découvrir les sujets de stages proposés. Cette campagne a rencontré un vif succès et a permis de sélectionner 143 stagiaires, retenus pour leur potentiel, leur motivation et la qualité de leurs candidatures.

Tout au long de leur stage, les participants ont bénéficié d’un accompagnement dédié, articulé autour de plusieurs ateliers de développement personnel et professionnel. Cette année, les sessions ont porté sur la préparation du pitch de soutenance, la communication interpersonnelle et la gestion du stress, afin de renforcer aussi bien leurs compétences techniques que comportementales et de les préparer aux exigences du monde professionnel.

À l’issue d’une première phase d’évaluation, 21 stagiaires ont été présélectionnés pour présenter leurs projets devant un jury composé d’experts d’Orange Tunisie. Parmi eux, sept finalistes ont été retenus pour la grande finale, organisée en présence du Directeur Général, des membres du Comité Exécutif, d’experts métiers et de collaborateurs de l’opérateur ainsi que de représentants des universités partenaires.

La cérémonie de clôture a été l’occasion de célébrer l’engagement et la créativité de l’ensemble des participants, tout en récompensant les trois lauréats dont les projets se sont distingués par leur qualité, leur originalité et leur pertinence. Une nouvelle démonstration du dynamisme et du potentiel d’innovation de la jeunesse tunisienne.

À cette occasion, Habib Latrach, Directeur des Ressources Humaines d’Orange Tunisie, a déclaré : « À travers cette troisième édition du Challenge PFE, nous réaffirmons notre volonté d’accompagner les jeunes talents dans leur parcours académique et professionnel en leur offrant un environnement stimulant, propice à l’innovation, à l’apprentissage et au développement de leurs compétences. Au fil des éditions, le Challenge PFE est devenu un véritable tremplin pour les étudiants, leur permettant de valoriser leurs projets, de développer leur potentiel et de se préparer aux défis du monde professionnel. Il incarne pleinement l’engagement d’Orange Tunisie en faveur de la jeunesse et de l’employabilité. »

Forte de cette nouvelle réussite, Orange Tunisie donne d’ores et déjà rendez-vous aux étudiants pour la quatrième édition du Challenge PFE, avec l’ambition de continuer à révéler les talents de demain et à accompagner les projets innovants qui contribueront à construire le futur.