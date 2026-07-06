Le Tunisia Art Symposium International revient pour sa 3ᵉ édition sous le thème « Voyage avec ton art » du 30 novembre au 5 décembre 2026. Cette rencontre est un rendez-vous où l’art et le tourisme se rejoignent pour célébrer la créativité, le patrimoine et les échanges culturels à Sousse.

Durant six jours, des artistes venus de Tunisie et de plusieurs pays se réuniront pour créer, exposer, partager leurs expériences et faire découvrir la richesse de l’art contemporain dans un esprit d’ouverture et de dialogue.

Au programme figure un symposium de peinture, des expositions, des rencontres artistiques, des ateliers, des visites culturelles et moments de convivialité, offrant une expérience unique où l’art devient un véritable passeport entre les cultures.

« Voyage avec ton art… laisse une empreinte qui ne s’efface jamais » promettent les organisateurs.