Le Comité international pour la communication, le marketing et l’engagement des publics (ICOM COMMS), branche spécialisée du Conseil international des musées (ICOM), a annoncé le lancement de la première édition de son programme de prix professionnels, baptisé les « COMMS Awards ».

Cette initiative mondiale vise à récompenser l’excellence stratégique, la créativité et l’innovation dans les domaines de la communication muséale, des relations médias et de la participation des publics.

La Tunisie étant membre actif de l’organisation internationale à travers son comité national ICOM Tunisie, les professionnels et les institutions muséales du pays sont éligibles à ce concours mondial, dont l’appel à candidatures, ouvert depuis le 30 juin, prendra fin le 31 juillet 2026.

Le concours est ouvert aux professionnels et aux équipes de musées du monde entier, qu’ils soient affiliés ou non à l’ICOM. Les projets admissibles doivent avoir été menés à terme ou être en cours de réalisation sur la période allant de 2024 jusqu’à juin 2026.

La compétition comprend dix catégories distinctes dont la meilleure stratégie de communication intégrée, le meilleur projet d’identité de marque ou de rebranding, la meilleure initiative d’engagement des publics, ainsi que les meilleures campagnes de storytelling et de bureau de presse. Les autres distinctions primeront la meilleure campagne numérique ou sur les réseaux sociaux, la meilleure campagne de marketing, la meilleure gestion de crise, l’initiative « faire mieux avec moins » (Best with Less) ainsi que le projet de l’année.

Un jury d’experts désigné par le comité établira une liste de finalistes pour chacune des dix catégories en compétition, avant de la soumettre au vote du public.

Les prix seront décernés entre le 2 et le 4 décembre 2026 en Finlande, lors de la conférence conjointe « Back to Basics », coorganisée avec le Comité international pour les musées de la monnaie et des banques (ICOMON) au Centre scientifique Heureka à Vantaa, avec le soutien d’ICOM Finlande.