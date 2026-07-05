Le tennisman serbe Novak Djokovic (8e mondial), qualifié dimanche pour les quarts de finale du tournoi de Wimbledon, s’est offert une 106e victoire record en simple sur le gazon londonien.

En battant le Russe Roman Safiullin 7-6 (8/6), 6-3, 3-6, 6-3, le septuple vainqueur du tournoi a devancé dans les livres d’histoire son ancien rival Roger Federer, vainqueur de 105 matches en simple à Wimbledon et retraité depuis 2022.

Si aucun joueur masculin n’avait jusqu’à présent gagné autant de matches que Djokovic sur le gazon de l’All England Club, le Serbe de 39 ans reste toutefois à bonne distance de la nonuple lauréate du tournoi Martina Navratilova (120 victoires à Wimbledon).

En quête à Londres d’un 25e titre record en Grand Chelem, Djokovic affrontera en quart de finale le Canadien Félix Auger-Aliassime (4e) ou l’Espagnol Alejandro Davidovich (23e).