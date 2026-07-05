L’Américaine Jessica Pegula, N.4 mondiale, a remporté un duel 100% américain contre sa cadette Iva Jovic (16e) pour décrocher dimanche le premier billet pour les quarts de finale de Wimbledon.

Pegula, finaliste de l’US Open 2024 et en grande difficulté sur son service dans le premier set, a davantage réussi à conserver sa mise en jeu à partir du deuxième acte et s’est finalement imposée 4-6, 6-3, 6-1 contre sa compatriote, qui disputait à 18 ans son premier huitième de finale à Wimbledon après s’être hissée en quarts de l’Open d’Australie en janvier.

En atteignant les quarts de finale à l’All England Club, Pegula (32 ans) a égalé sa meilleure performance à Wimbledon, trois ans après s’être déjà hissée au même stade du tournoi.

Elle jouera une place dans le dernier carré contre la demi-finaliste sortante Belinda Bencic (11e) ou sa compatriote Coco Gauff (7e), qui n’a encore jamais dépassé les huitièmes à Wimbledon.