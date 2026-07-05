Le Brésil et la Norvège s’affrontent ce dimanche 5 juillet en huitième de finale de la Coupe du monde 2026, dans un duel qui promet un spectacle de haut niveau entre une Seleção toujours invaincue et une sélection norvégienne emmenée par un Erling Haaland particulièrement efficace depuis le début du tournoi.

Le Brésil a terminé en tête de son groupe avec sept points. Après un match nul face au Maroc (1-1), les hommes de Carlo Ancelotti ont dominé Haïti (3-0) puis l’Écosse (3-0). En seizième de finale, les Brésiliens ont dû batailler pour venir à bout du Japon. Menés au score dès la 29e minute, ils ont finalement renversé la situation grâce à Casemiro (56e) et Gabriel Martinelli dans le temps additionnel (90+6), s’imposant 2-1.

En face, la Norvège a terminé deuxième de son groupe avec deux victoires contre l’Irak (4-1) et le Sénégal (3-2), avant de s’incliner face à la France (4-1) lors d’un match où le sélectionneur Ståle Solbakken avait largement fait tourner son effectif. Un choix qui s’est révélé payant puisque les Scandinaves ont ensuite éliminé la Côte d’Ivoire (2-1) grâce à un but décisif d’Erling Haaland à la 86e minute. L’attaquant de Manchester City compte déjà cinq réalisations en trois rencontres disputées et figure parmi les meilleurs buteurs de la compétition.

Le vainqueur de cette confrontation décrochera son billet pour les quarts de finale.

À quelle heure et sur quelles chaînes suivre Brésil – Norvège ?

Le huitième de finale entre le Brésil et la Norvège se joue ce dimanche 5 juillet. Le coup d’envoi sera donné à 21h00. La rencontre sera retransmise sur M6 et sur beIN SPORTS 1.