Le ministère de l’Éducation a annoncé l’ouverture du service SMS permettant aux candidats de consulter les résultats de l’examen d’accès aux collèges pilotes, communément appelé concours de la sixième. Ce service sera accessible à partir du dimanche 5 juillet 2026 à 10h00.

Les candidats pourront obtenir leurs résultats en envoyant un SMS au 85005 selon la formule suivante : SIX, suivi d’un espace, puis du numéro d’inscription au concours composé de six chiffres.

Des résultats détaillés par SMS

Le ministère précise que le service permet de recevoir un relevé détaillé des résultats. Les candidats auront accès aux notes obtenues dans les différentes matières, à leur moyenne générale ainsi qu’à l’indication de leur admission éventuelle dans l’un des collèges pilotes.

Cette formule vise à permettre aux candidats de consulter rapidement leurs résultats dès leur publication.

Un service accessible aux abonnés des trois opérateurs

Le service est proposé aux abonnés des opérateurs Tunisie Télécom, Ooredoo et Orange.

Le coût est fixé à 950 millimes par SMS, selon les précisions communiquées par le ministère de l’Éducation.

Publication également sur internet

En complément du service SMS, les résultats seront publiés le même jour sur le site officiel dédié à la consultation des résultats du concours de la sixième : www.6web.tn.

Le ministère rappelle que cette plateforme permettra également aux candidats de consulter leurs résultats dès leur mise en ligne.