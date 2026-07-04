Le Paraguay affrontera la France, samedi 4 juillet, au Lincoln Financial Field de Philadelphie, en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

La sélection paraguayenne s’est qualifiée parmi les meilleurs troisièmes après avoir terminé à la troisième place du groupe D. Battus d’entrée par les États-Unis (4-1), les hommes de Gustavo Alfaro se sont relancés en dominant la Turquie (1-0), avant de faire match nul face à l’Australie (0-0). En seizièmes de finale, ils ont créé la surprise en éliminant l’Allemagne à l’issue de la séance des tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.).

La France poursuit, de son côté, un parcours sans faute. Les hommes de Didier Deschamps ont remporté leurs trois matches de groupe face au Sénégal (3-1), à l’Irak (3-0) et à la Norvège (4-1), terminant en tête du groupe I avec un total de neuf points. En seizièmes de finale, les Bleus ont confirmé leur statut de favoris en dominant largement la Suède (3-0), grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, meilleur buteur de la compétition avec six réalisations.

Avec quatre victoires en autant de rencontres et treize buts inscrits, la France aborde cette affiche avec le statut de meilleure attaque du tournoi.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné samedi 4 juillet à 22h00. Le match sera retransmis en direct sur **beIN Sports 1** et **M6**.