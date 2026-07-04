La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement invité ses Associations Membres (AM), représentantes des 54 nations africaines, à manifester leur intérêt et à déposer leurs dossiers de candidature pour l’organisation des éditions 2028, 2032 et 2036 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

La Coupe d’Afrique des Nations est le plus grand événement sportif du continent africain et figure parmi les compétitions mondiales les plus suivies, rassemblant plus de 3,2 milliards de téléspectateurs et générant 6 milliards de vues sur les plateformes numériques à l’échelle globale.

Pour rappel, la coupe d’Afrique des Nations 2027 se déroulera conjointement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, du 19 juin au 17 juillet 2027.

A l’avenir, la CAF organisera une compétition majeure réunissant les équipes nationales masculines seniors chaque année, à l’exception des années de Coupe du Monde de la FIFA.

Le cadre d’attribution des éditions 2028, 2032 et 2036 de la CAN a été élaboré par la CAF en étroite collaboration avec son cabinet de conseil expert indépendant, PwC, ainsi qu’avec ses conseillers techniques, financiers et juridiques externes. Ce cahier des charges établit un processus transparent, crédible et éthique pour l’évaluation et la sélection des pays hôtes, conformément aux meilleures pratiques internationales.