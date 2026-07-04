Résultats de la 5e journée du tournoi de Wimbledon, 3e levée du Grand Chelem, disputée vendredi:
3e tour (simple hommes):
Shintaro Mochizuki (JPN) bat Rafael Jodar (ESP/N.23) 1-6, 7-6 (7/5), 6-4, 6-4
Hubert Hurkacz (POL) bat Tommy Paul (USA/N.21) 4-6, 7-6 (7/5), 7-5, 6-2
Jan-Lennard Struff (GER) bat Daniil Medvedev (RUS/N.8) 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), 7-5
Felix Auger-Aliassime (CAN/N.3) bat Michael Zheng (USA) 7-6 (7/1), 6-2, 6-1
Alejandro Davidovich (ESP/N.22) bat Marton Fucsovics (HUN) 7-6 (7/3), 6-2, 6-3
Roman Safiullin (RUS) bat João Fonseca (BRA/N.24) 6-3, 6-3, 6-3
Novak Djokovic (SRB/N.7) bat Arthur Rinderknech (FRA/N.25) 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 (7/4).