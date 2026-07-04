La N.1 mondiale de tennis Aryna Sabalenka a dominé 6-4, 6-4 la Lettonne Jelena Ostapenko (31e) vendredi à Wimbledon pour rallier les huitièmes de finale, où elle sera

opposée dimanche à l’ex-patronne du circuit, Naomi Osaka (14e).

Battue par la lauréate de Roland-Garros lors de leur dernier duel, en 2025 sur la terre battue (en salle) de Stuttgart, la Bélarusse a pris sa revanche sur le gazon londonien pour s’offrir un duel entre quadruples

lauréates de tournois du Grand Chelem contre Osaka.

Sacrée deux fois à l’Open d’Australie et à l’US Open, comme la Japonaise, Sabalenka n’a encore jamais dépassé les demi-finales à Londres et court toujours à 28 ans derrière un premier trophée sur gazon.

Osaka (28 ans également) vient elle de disputer sa première finale sur gazon au WTA 500 de Bad Hombourg, conclue par un abandon en début de deuxième set.