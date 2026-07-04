L’Argentine s’est qualifiée, vendredi au Stade de Miami, pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en venant difficilement à bout du Cap-Vert (3-2 après prolongation), au terme d’une rencontre haletante marquée par une nouvelle prestation de haut niveau du gardien capverdien Fozinha.

L’Albiceleste a ouvert le score grâce à Lionel Messi (29e), avant que Deroy Duarte ne rétablisse la parité pour le Cap-Vert à la 59e minute.

Lors de la première prolongation, Lisandro Martinez a redonné l’avantage aux Argentins, mais Sidny Lopes Cabral a de nouveau remis les pendules à l’heure à la 103e minute.

Cristian Romero a finalement offert la qualification à l’Argentine en inscrivant le but victorieux à la 111e minute (csc).

Grâce à ce succès, l’Argentine affrontera en huitièmes de finale l’Égypte, qualifiée après avoir éliminé l’Australie à l’issue de la séance des tirs au but.