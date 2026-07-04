La deuxième réunion de la Commission mixte tuniso-irakienne dans le domaine de la protection et de la défense civiles s’est tenue ce vendredi. Elle s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays.

La rencontre est coprésidée par le directeur général de l’Office national de la Protection civile Mohamed Rached Souissi et du directeur général de la défense civile relevant du ministère irakien de l’Intérieur, Mohsen Kazem Alak.

Les avancées réalisées depuis la première session, tenue à Bagdad, et les moyens d’approfondir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines ont été à l’ordre du jour de la rencontre.

Il s’agit, notamment, de la formation, l’entraînement, l’échange d’expertises, les opérations de recherche et de sauvetage, la gestion des catastrophes et des situations d’urgence, ainsi que l’organisation d’exercices conjoints.

Les membres de la délégation irakienne ont pris connaissance, au cours d’une visite de terrain, de l’expérience tunisienne en matière de formation, de gestion des risques de catastrophes, de commandement et de contrôle, de sauvetage en mer et de lutte contre les incendies de forêt.

Elle a, également, permis aux deux parties d’échanger leurs expériences et de partager les meilleures pratiques, dans le but de renforcer leurs capacités techniques et opérationnelles et d’améliorer leur état de préparation face aux différents risques et catastrophes.

La Commission mixte représente un mécanisme institutionnel destiné à consolider la coopération bilatérale et à élargir les domaines de partenariat entre la Tunisie et l’Irak.

Elle vise à favoriser le partage des connaissances et des expertises, l’élaboration de programmes de formation communs ainsi que le renforcement de la coordination et de la complémentarité entre les institutions de protection et de défense civiles.