Le N.1 mondial, l’Italien Jannik Sinner, s’est qualifié facilement aux huitièmes de finale de Wimbledon dont il détient le titre, en disposant vendredi de l’Américain Jenson Brooksby (81e) 6-4, 6-3, 6-4.

Brooksby a eu une opportunité de breaker dans le premier set mais l’Italien de 24 ans, très appliqué, a rapidement haussé le ton, avec un service toujours létal (13 aces à 3) sur le gazon londonien.

L’Américain a de nouveau manqué une occasion de prendre les commandes dans le deuxième set, gêné par la défense solide de Sinner. Ce dernier a répondu dans la foulée par un break blanc.

Le troisième fut le bon pour Brooksby: il a breaké deux fois le N.1 mondial, une fois d’entrée et l’autre fois pour effacer son retard quand Sinner servait pour le set.

Dos au mur à 5-4, l’Américain a mal maîtrisé son coup droit qui a terminé derrière la ligne de fond court, offrant la victoire Sinner en 2h13.

Dans sa quête d’un doublé à Wimbledon et d’un cinquième titre majeur, un mois après son élimination prématurée dès le deuxième tour de Roland-Garros, l’Italien affrontera au prochain tour le Japonais Shintaro Mochizuki (151e), issu des qualifications, tombeur de l’Espagnol Rafael

Jodar (26e) 1-6, 7-6 (7/5), 6-4, 6-4.