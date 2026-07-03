L’Institut supérieur des études technologiques (ISET) à Sidi Bouzid, a obtenu les certifications ISO 9001 et ISO 21001, consacrant son système de management de la qualité appliqué à la gestion des établissements d’enseignement.

“Cette distinction est le résultat d’un effort collectif visant à renforcer la qualité des services et à améliorer les performances de l’établissement”, a indiqué à l’Agence TAP la cheffe du projet du Programme d’appui à la qualité (PAQ) à l’ISET de Kébili, Fairouz Jellali.

Elle a expliqué que la certification ISO 9001, l’une des principales normes internationales en matière de management de la qualité, est axée sur l’amélioration des performances organisationnelles et la garantie de la qualité des services grâce à des mécanismes de planification, de suivi, d’évaluation et d’amélioration continue.

La certification ISO 21001, pour sa part, est une norme internationale spécialement dédiée aux établissements d’enseignement. Elle vise à améliorer la qualité de l’enseignement et de la formation, à accroître la satisfaction des apprenants et à répondre aux attentes des différentes parties prenantes du processus éducatif.

L’obtention de ces deux certifications est intervenue après que l’institut a satisfait à un ensemble d’exigences internationales portant notamment sur la gouvernance, la gestion administrative, la qualité pédagogique, les relations avec l’environnement économique et social, ainsi que la promotion d’une culture d’amélioration continue et d’innovation, a ajouté la même source.

Elle a enfin souligné que cette double certification contribuera à renforcer le rayonnement de l’ISET aux niveaux national et international et favorisera le développement de partenariats avec des établissements universitaires et des acteurs économiques, en Tunisie comme à l’étranger.