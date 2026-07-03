La récolte de pistaches dans le gouvernorat de Gafsa devrait atteindre, cette année, 4 900 tonnes, contre 4 300 tonnes en 2025.

Le chef du service de la production végétale au Commissariat régional au développement agricole (CRDA), Kaïs Chelbi, a indiqué que la région compte 2,87 millions de pistachiers répartis sur une superficie de 20 102 hectares, dont 12 250 hectares en cultures pluviales et 7 852 hectares en périmètres irrigués, principalement dans les délégations de Sidi Aïch, Oum Larayes et Gafsa-Sud.

Il a ajouté à l’Agence TAP que le rendement moyen est de 1,1 kg par pistachier en culture pluviale, contre 4 kg en périmètre irrigué.

La campagne de récolte devrait démarrer à la mi-juillet. Gafsa demeure le premier gouvernorat producteur de pistaches à l’échelle nationale, devant Kasserine.