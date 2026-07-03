Résultats de la 4e journée du tournoi de Wimbledon, 3e levée du Grand Chelem, disputée jeudi:
2e tour (simple hommes):
Jan-Lennard Struff (GER) bat Brandon Nakashima (USA/N.28) 4-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 7-6 (10/7)
Zachary Svajda (USA) bat Kamil Majchrzak (POL) 2-6, 6-2, 6-7 (5/7), 6-4, 6-3
Karen Khachanov (RUS/N.19) bat Yannick Hanfmann (GER) 6-3, 6-4, 6-4
Grigor Dimitrov (BUL) bat Jakub Mensik (CZE/N.15) 7-6 (7/5), 4-6, 7-5, 6-3
Matteo Berrettini (ITA) bat Arthur Fils (FRA/N.20) 6-4, 7-5, 3-6, 6-3
Zizou Bergs (BEL) bat Jaime Faria (POR) 7-6 (8/6), 4-6, 6-2, 6-3
Arthur Fery (GBR) bat Otto Virtanen (FIN) 5-7, 7-6 (7/3), 6-3, 6-3
Lorenzo Sonego (ITA) bat Gabriel Diallo (CAN) 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/4), 6-7 (6/8), 6-2
Alexander Bublik (KAZ/N.10) bat Kyrian Jacquet (FRA) 6-3, 6-4, 7-6 (7/5)
Jaume Munar (ESP) bat Jacob Fearnley (GBR) 6-4, 7-6 (7/3), 6-4
Marcos Giron (USA) bat Quentin Halys (FRA) 7-6 (7/5), 6-3, 6-4
Alexander Zverev (GER/N.2) bat Valentin Royer (FRA) 6-1, 6-3, 7-6 (7/3)
2e tour (simple femmes):
Daria Snigur (UKR) bat Léolia Jeanjean (FRA) 6-4, 6-3
Ashlyn Krueger (USA) bat Mariam Bolkvadze (GEO) 6-1, 6-0
Jasmine Paolini (ITA/N.13) bat Viktorija Golubic (SUI) 7-6 (7/0), 6-4
Maria Sakkari (GRE) bat Kamilla Rakhimova (UZB) 6-3, 0-6, 7-6 (10/7)
Amanda Anisimova (USA/N.6) bat Sofia Kenin (USA) 6-2, 4-6, 7-6 (10/3)
Liudmila Samsonova (RUS) bat Diana Shnaider (RUS/N.15) 6-4, 4-6, 6-2
Elena Rybakina (KAZ/N.2) bat Caty McNally (USA) 6-1, 6-2.