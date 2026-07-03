La revue spécialisée “Notre Regard”, consacrée aux cinémas arabes et africains, est parue en formats papier et numérique dans un cinquième numéro au mois de juin 2026.

Ce numéro comporte un dossier intitulé “Les ambiguïtés de la loi sur le statut des artistes en Tunisie”, qui aborde notamment les grandes lignes de cette loi (n° 2026-8) adoptée le 12 mai 2026 par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Dans la section dédiée au cinéma tunisien figurent des entretiens avec le producteur Lassaad Goubantini et le réalisateur Mohamed Ali Nahdi au sujet de son film 13e Round.

La revue publie également des textes sur Sophie El Golli, pionnière de la critique cinématographique, sur le long-métrage Sabbat El Ghoula de Mokhtar Ladjimi, réalisateur et directeur des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), ainsi que sur l’œuvre de feu Fadhel Jaziri, artiste pluridisciplinaire actif dans la mise en scène, le cinéma et la musique populaire.

Le volet consacré au cinéma arabe traite du centenaire du cinéaste égyptien disparu Youssef Chahine. Des analyses portent sur les œuvres Ce qu’il reste de nous de Cherien Dabis, Rome plutôt que vous de Tariq Teguia, ainsi que sur l’histoire du cinéma à Oran et le festival de New Delhi.

La rubrique du cinéma africain documente la dynamique de coopération établie depuis 2021 entre la Fédération internationale des archives du film (FIAF) et la Cinémathèque Africaine de Ouagadougou.

Deux autres rubriques sont consacrées à l’agenda des festivals ainsi qu’aux éditions récentes d’ouvrages et magazines de cinéma.

Cette publication trimestrielle est éditée par l’association tunisienne Ciné-Sud Patrimoine en partenariat avec le site spécialisé cinematunisien, basé à Paris.