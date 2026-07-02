Le syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT) a souligné, jeudi, la poursuite du système de tiers payant dans les pharmacies conventionnées avec la caisse nationale d’assurance maladie “CNAM”.

Le SPOT organisera, à la mi-juillet, une réunion avec la CNAM, qui sera présidée par le ministre des affaires sociales, a annoncé le syndicat dans un communiqué publié sur sa page sur les réseaux sociaux.

Au cours d’une réunion de travail tenue le 3 juin 2026 avec la CNAM, le conseil national du SPOT indiqué que la situation financière de la plupart des pharmacies est critique et qu’un retard supplémentaire dans le règlement de leurs créances est inacceptable et ne peut être supporté, relevant la nécessité de mettre en œuvre l’accord conclu avec le ministère des affaires sociales.

Le SPOT a indiqué, dans son communiqué en date du 4 juin dernier, que la “CNAM” avait souligné, au cours de cette réunion, la mise en oeuvre des accords précédents malgré les difficultés ainsi que les engagements des mois de mai et juin, en oeuvrant à établir un accord clair pour les six mois à venir, afin de garantir la stabilité de la relation contractuelle entre la CNAM et les pharmacies privées.

Le SPOT a affirmé que tout processus de réforme sérieux sera traité de manière positive et responsable et qu’en contre partie, toute situation qui impose aux pharmaciens des charges ou compromet le droit des citoyens à l’accès aux médicaments sera rejetée.