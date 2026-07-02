Le projet (ZAFIT) (Formation agro-zootechnique durable pour de meilleures opportunitÃ©s dâ€™emploi en Tunisie) a Ã©tÃ© lancÃ©, mercredi Ã Siliana, dans le cadre de la coopÃ©ration internationale italienne.

Le commissaire rÃ©gional au dÃ©veloppement agricole Ã Siliana, Jamel Ferchichi, a indiquÃ© Ã lâ€™Agence TAP que le projet est principalement axÃ© sur le dÃ©veloppement de la filiÃ¨re laitiÃ¨re Ã toutes les Ã©tapes de la chaÃ®ne de valeur, notamment la gestion des pÃ¢turages, lâ€™Ã©levage bovin, la transformation du lait et la commercialisation des fromages.

Il a prÃ©cisÃ© que ce projet vise, sur une pÃ©riode de trois ans, Ã soutenir les Ã©leveurs, les ressources fourragÃ¨res et les pÃ¢turages, en sâ€™inspirant de lâ€™expÃ©rience du centre dâ€™innovation ZAF (Zaf Innovation Center) de la commune italienne de CrÃ©mone.

De son cÃ´tÃ©, lâ€™ambassadeur dâ€™Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a soulignÃ© que ce projet sâ€™inscrit dans la stratÃ©gie de dÃ©veloppement du secteur agricole, considÃ©rÃ© comme un secteur stratÃ©gique en Tunisie, en mettant lâ€™accent sur la filiÃ¨re laitiÃ¨re selon une approche participative inspirÃ©e de lâ€™expÃ©rience de CrÃ©mone.

Il a ajoutÃ© que la coopÃ©ration entre la Tunisie et lâ€™Italie ne se limite pas Ã ce projet, mais englobe Ã©galement dâ€™autres initiatives, notamment le projet TANIT.

Il a Ã©voquÃ© la possibilitÃ© de dÃ©velopper de nouveaux projets agricoles dans lâ€™espace mÃ©diterranÃ©en au profit des agriculteurs et des acteurs du secteur.

Selon un rapport des services de lâ€™Ambassade dâ€™Italie, dont une copie a Ã©tÃ© reÃ§ue par lâ€™Agence TAP, le projet ciblera les dÃ©lÃ©gations dâ€™El Krib, Sidi Bourouis et Makthar.

Il vise Ã dÃ©velopper la production animale Ã Siliana Ã travers la formation, lâ€™innovation et la coopÃ©ration entre lâ€™Italie et la Tunisie, tout en renforÃ§ant la compÃ©titivitÃ© des petites exploitations agricoles et leur capacitÃ© Ã sâ€™adapter aux transitions Ã©cologique et numÃ©rique, ainsi quâ€™Ã crÃ©er de nouvelles opportunitÃ©s dâ€™emploi dÃ©cent.

Le rapport souligne Ã©galement que le projet ambitionne de renforcer lâ€™autonomie des femmes et leur capacitÃ© de dÃ©cision, en tant quâ€™actrices essentielles de cette filiÃ¨re, tout en soutenant les jeunes et les techniciens afin de promouvoir un dÃ©veloppement inclusif et des opportunitÃ©s dâ€™emploi Ã©quitables.

Le projet ZAFIT est financÃ© par le ministÃ¨re italien des Affaires Ã©trangÃ¨res et de la CoopÃ©ration internationale, par lâ€™intermÃ©diaire de lâ€™Agence italienne pour la coopÃ©ration au dÃ©veloppement (AICS).

Il vise Ã dÃ©velopper la filiÃ¨re de lâ€™Ã©levage et la filiÃ¨re laitiÃ¨re dans le gouvernorat de Siliana, Ã travers un partenariat direct avec le modÃ¨le de rÃ©fÃ©rence de la province de CrÃ©mone, en Italie.