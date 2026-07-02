A partir du 1er juillet 2026 jusqu’à la fin du mois d’août 2026, dix Bureaux de Poste situés dans les zones touristiques sont ouverts l’après-midi, pour assurer des séances de travail de 17h à 21h, au cours de la saison estivale, a annoncé la Poste Tunisienne.

Les Bureaux qui assurent des séances de travail l’après-midi, du lundi au samedi, sont ceux de Yasmine Hammamet, de Mrezgua, de Kélibia et de Tabarka sont ouverts de 18h à 21h.

Les bureaux de poste de Hammam Sousse plage et de Kantaoui sont ouverts de 17h à 21h du lundi au samedi.

Les Bureaux de poste de Mahdia zone touristique est ouvert, du lundi au vendredi, de 17h30 à 21h.

De même, les bureaux de Poste de Monastir et de Ghar Melh (Bizerte) assurent une séance de travail l’après-midi de 18h à 21h du lundi au vendredi.

De même, le bureau de poste de Djerba-Houmet Souk est ouvert, de 18h à 21h, du lundi au vendredi.

La poste tunisienne a précisé, également, que les bureaux de Poste placés dans les grandes surfaces assurent des séances de travail l’après-midi selon l’horaire de travail de ces espaces.