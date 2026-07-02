La deuxième session du programme d’aide à la publication (PAP) « Abdelwahab Meddeb » pour l’année 2026 a été ouverte le 30 juin par l’Institut français de Tunisie (IFT).

Ce programme annuel a pour objectif de soutenir des projets éditoriaux innovants tout en favorisant l’émergence de nouvelles voix littéraires et le développement du secteur de l’édition en Tunisie.

La date limite pour le dépôt des dossiers, qui s’effectue exclusivement par courriel, est fixée au 31 août 2026. Les éditeurs intéressés doivent soumettre leurs dossiers par courriel à l’adresse suivante : ines.toumi@institutfrancais-tunisie.com.

Les dossiers doivent être accompagnés du formulaire de candidature dûment rempli, ainsi que des pièces justificatives demandées. Les informations détaillées et le formulaire en ligne sont disponibles sur le site officiel de l’IFT.

L’examen des candidatures par la commission aura lieu le 18 septembre, avant la proclamation officielle des résultats prévue le 30 septembre de cette année.

Le programme propose une assistance financière sous différentes formes, notamment la prise en charge d’une partie des frais de fabrication ou de communication des ouvrages.

Une aide à la traduction et à la cession de droits est également prévue afin de faciliter la diffusion internationale des œuvres. Les financements ciblent des domaines variés tels que la littérature contemporaine, la littérature jeunesse et la bande dessinée, avec l’ambition de toucher un large public.

Une attention particulière reste portée aux projets de traduction directe entre le français et l’arabe, sans passer par une langue intermédiaire. La priorité est donnée à la fiction contemporaine et aux débats d’idées afin de renforcer les échanges culturels et de favoriser le rapprochement entre les espaces francophones et arabophones.

Pour être éligibles, les projets doivent répondre à de stricts critères réglementaires. Le programme impose une publication à compte d’éditeur formalisée par un contrat en bonne et due forme, excluant l’auto-édition. Les manuscrits doivent être totalement inédits, n’ayant jamais été examinés par l’IFT ni publiés avant la commission.

Les manuels scolaires, ouvrages techniques, guides ou livres pratiques sont formellement rejetés, tandis que chaque éditeur est limité à un maximum de deux projets par session. Les rééditions ne sont acceptées que si elles intègrent un appareil critique inédit.