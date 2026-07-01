La commission régionale de contrôle des marchés publics à Bizerte a approuvé, mercredi, une série de projets publics d’infrastructure et d’équipements collectifs, pour un coût global de près de 5,7 millions de dinars.

Les projets approuvés portent notamment sur l’évaluation des offres relatives à la construction d’un jardin d’enfants à Ghezala ainsi qu’à la fourniture de prestations de restauration au profit des patients hospitalisés à l’hôpital régional de Menzel Bourguiba, selon un communiqué du gouvernorat.

Ils concernent également des travaux d’entretien des pistes rurales, de signalisation horizontale et verticale et d’installation de glissières de sécurité sur les routes classées, inscrits au programme de l’année 2026.

Réunie sous la présidence du secrétaire général du gouvernorat, Abdelatif Hamid, la commission a également validé la réception définitive des travaux de renouvellement des systèmes électriques et automatisés du pont mobile de Bizerte, réalisés pour un coût d’environ 4,6 MD, ainsi que celle du projet de construction de la maison de la culture de Ghezala, achevé pour un montant supérieur à 2 MD.