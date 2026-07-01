La Belgique affronte le Sénégal ce mercredi 1er juillet en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre indécise entre une sélection belge en reconstruction et une équipe sénégalaise portée par sa dynamique de qualification.

Les Diables Rouges ont terminé premiers de leur groupe avec 5 points, à égalité avec l’Égypte mais avec une meilleure différence de buts. Invaincus, les hommes de Rudi Garcia ont alterné entre difficultés et montée en puissance : après deux matchs nuls face à l’Égypte (1-1) et l’Iran (0-0), ils ont largement dominé la Nouvelle-Zélande (5-1), avec notamment un doublé de Leandro Trossard.

De son côté, le Sénégal a validé son billet pour la phase à élimination directe en finissant parmi les meilleurs troisièmes. Malgré deux défaites face à la Norvège (3-2) et à la France (3-1), les Lions de la Teranga ont su réagir avec une large victoire décisive contre l’Irak (5-0), qui leur a permis de soigner leur différence de buts.

À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match Belgique – Sénégal est programmé à 21h00.

La rencontre sera diffusée sur M6 ainsi que sur beIN SPORTS.