⁠Lionel Scaloni disputera vendredi son 100e match ​à la tête de l’Argentine à l’occasion du seizième de ​finale de la Coupe du monde ‌contre le Cap-Vert, une barre symbolique dans l’une ‌des ères les plus fructueuses de l’histoire ‌de la sélection.

L’ancien arrière droit a pris les rênes de l’équipe fin 2018, à la suite d’une Coupe du ⁠monde mouvementée sous la houlette de Jorge Sampaoli, dont il a été l’assistant avant de diriger les moins de 20 ans.

“Je suis exactement le même ​qu’au premier jour, et je ressens les choses de la même manière”, a déclaré Lionel Scaloni après la ⁠victoire de l’Argentine face à la Jordanie (3-1), samedi.

“À chaque fois qu’on dispute un match, on ressent quelque chose au ⁠fond de soi. On a toujours cette sensation au creux de l’estomac.”

“Il n’y a pas de match tranquille. C’est nous qui le vivons ainsi parce que c’est ce que nous ressentons. Le jour où ce ne sera plus le cas, ce sera un problème”, a ajouté le technicien de 48 ans.

Initialement nommé à titre intérimaire, Lionel Scaloni a redressé la situation de ​l’Argentine, la menant au titre à la Copa America 2021 – son premier trophée majeur depuis 1993 – avant de la mener au titre mondial en 2022 et à une ‌nouvelle Copa America en 2024.

Avec ce 100e match, Lionel Scaloni se rapproche du record de Guillermo Stabile, qui totalise 124 matches à la tête de l’Albiceleste. Il devance ⁠déjà ses homologues vainqueurs de la Coupe du monde, César Luis ‌Menotti et Carlos Bilardo, qui ont chacun dirigé l’équipe à 79 reprises.

Après une phase de groupes presque parfaite, marquée par des victoires contre l’Algérie (3-0), l’Autriche (2-0) et la Jordanie (3-1), Lionel Scaloni s’est montré confiant : “Nous sommes bien placés, et une nouvelle phase de la Coupe du monde commence. Le meilleur reste à venir.”

Le sélectionneur algérien Vladimir Petkovic, ⁠qui avait entraîné Lionel Scaloni à la Lazio, a déclaré avant leur rencontre : “C’est un grand plaisir de le revoir. J’ai une excellente relation avec Leo, et j’espère que ‌ce sera encore le cas après le match.”

Le bilan de Lionel Scaloni en 99 matches s’élève à 72 victoires, 18 nuls et 9 défaites.

L’Argentine s’est entraînée mardi dans son ‌camp de ⁠base de Kansas City. Elle effectuera mercredi matin une séance d’entraînement à huis clos, avant de s’envoler pour Miami dans la journée.