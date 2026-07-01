Dans le cadre de sa stratégie de transformation et de son engagement continu en faveur de l’excellence relationnelle, Attijari bank lance sa campagne estivale 2026 dédiée aux Tunisiens Résidents à l’Étranger (TRE).

Après une première prise de parole déployée à l’occasion du mois de Ramadan, qui mettait à l’honneur la dimension émotionnelle et l’attachement profond des Tunisiens de l’étranger à leur pays d’origine, Attijari bank fait évoluer son approche cet été en plaçant au cœur de sa démarche les usages, les attentes et les besoins concrets de ses clients.

Cette campagne traduit une ambition claire : proposer une expérience bancaire toujours plus fluide, proactive et personnalisée, permettant aux Tunisiens Résidents à l’Étranger d’anticiper leurs démarches avant leur arrivée en Tunisie et de bénéficier, tout au long de leur séjour, d’un accès simple, rapide et transparent aux services bancaires essentiels.

Fruit d’une écoute active des clients et d’une démarche d’amélioration continue de l’expérience proposée, cette nouvelle campagne répond notamment à des attentes fortes en matière de transparence, de disponibilité de l’information et de simplification des parcours.

À cet effet, Attijari bank enrichit son dispositif digital à travers le lancement de la rubrique « Mon Pass », intégrée à l’application mobile Attijari Up.

Pensée comme un véritable compagnon digital du séjour en Tunisie, cette nouvelle rubrique permet aux clients de préparer et d’organiser leurs opérations bancaires en amont, notamment grâce à :

– la prise de rendez-vous avec leur conseiller ;

– la réservation de disponibilités en espèces en agence ;

– la consultation et le calcul des commissions appliquées aux opérations bancaires, dans un souci de transparence accrue ;

– la simulation de crédit immobilier pour accompagner les projets d’investissement et

d’acquisition.

Par ailleurs, l’application Attijari Up offre également la possibilité d’effectuer des virements des comptes en devises vers les comptes en dinars, renforçant ainsi l’autonomie et la flexibilité des clients dans la gestion de leurs finances.

À travers ces évolutions, Attijari bank poursuit le déploiement d’un parcours client omnicanal intégré, conjuguant proximité humaine, innovation digitale et excellence opérationnelle, afin d’offrir une expérience toujours plus simple et différenciante.

La campagne sera déployée à travers un dispositif de communication holistique associant film institutionnel, capsules digitales, affichage urbain, habillage du réseau d’agences ainsi qu’une collaboration avec le créateur de contenu Torchi, afin de renforcer la proximité avec les Tunisiens établis à l’étranger et d’amplifier la portée des messages.

En réaffirmant sa volonté d’anticiper les besoins de ses clients et de leur proposer des solutions utiles, accessibles et innovantes, Attijari bank consolide son positionnement de banque de référence des Tunisiens Résidents à l’Étranger et confirme son ambition d’être un partenaire de confiance, avant, pendant et après leur séjour en Tunisie.

À propos d’Attijari bank

Acteur bancaire majeur en Tunisie et filiale du Groupe Attijariwafa bank, Attijari bank place l’innovation, la proximité et la satisfaction client au cœur de son modèle de développement. À travers son réseau, ses expertises et ses solutions digitales, la banque accompagne durablement les particuliers, les professionnels et les entreprises dans la réalisation de leurs projets.