Le comité directeur du Festival International du Film Amateur de Kélibia (FIFAK) vient de lancer l’appel à candidature pour sa 39ème édition qui aura lieu cette année du 23 au 29 aout. Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 15 juillet 2026. Le comité informe que les cinéastes du monde entier peuvent soumettre leurs courts-métrages dans les catégories suivantes : fiction, documentaire, animation et expérimental. Les œuvres recherchées doivent être audacieuses, créatives et novatrices, bousculant les conventions pour affirmer le cinéma comme une arme intellectuelle et un acte de résistance.

Concernant les critères d’éligibilité, les films doivent avoir une durée maximale de 30 minutes et avoir été produits en 2025 ou 2026.

Fondé sur une longue tradition en tant qu’incubateur du cinéma alternatif, le FIFAK figure parmi les festivals de cinéma amateur les plus anciens et les plus emblématiques au monde. Les candidats qui désirent enregistrer leur participation peuvent s’inscrire directement via le lien suivant : httpss://filmfreeway.com/FIFAK2026