La Tunisie s’apprête à traverser la première quinzaine de juillet sous des auspices météorologiques relativement cléments. Alors que le spectre des épisodes caniculaires est souvent au cœur des préoccupations estivales, les récentes analyses climatologiques apportent une note d’optimisme pour les jours à venir.

Une stabilité bienvenue en début de mois

Selon Amer Bhebha, chercheur en climatologie et enseignant agrégé, le pays devrait rester préservé des pics de chaleur extrême durant la première moitié de juillet. Les modèles météorologiques indiquent, dès le vendredi 3 juillet, une période de quatre à cinq jours caractérisée par des températures modérées sur l’ensemble du territoire national. Cette fenêtre de stabilité, s’étendant jusqu’au 7 juillet, offre un répit aux populations et aux secteurs sensibles comme l’agriculture.

Le contraste avec l’Europe

La situation tunisienne tranche nettement avec celle de l’Europe. Dès le 6 juillet, le continent européen devrait essuyer sa troisième vague de chaleur de l’année. Si cette divergence géographique est une bonne nouvelle immédiate pour la Tunisie, le chercheur souligne néanmoins une interaction invisible : les systèmes climatiques sont interconnectés. La chaleur intense prévue en Europe agira comme un réchauffeur naturel des masses d’eau environnantes.

La Méditerranée sous haute surveillance

Au-delà des températures atmosphériques, c’est l’état de la mer Méditerranée qui inquiète les experts. Amer Bhebha alerte sur le risque de voir la température des eaux atteindre les 30 °C, un seuil record potentiellement critique. Cette anomalie thermique marine n’est pas sans conséquences : elle agit comme un moteur pour les cycles hydrologiques. Les répercussions de cette surchauffe pourraient modifier durablement les régimes de précipitations en Tunisie au cours des prochaines semaines et mois, imposant une surveillance accrue des modèles climatiques locaux.