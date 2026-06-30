La Maison Russe en Tunisie organise les « Journées russo-tunisien du cinéma estudiantin», une rencontre entre de jeunes de talents tunisiens et russes autour du 7éme art les 2, 4 et 6 juillet à 18h00. Ce rendez-vous, concocté en partenariat avec l’Institut national de la cinématographie de Moscou (VGIK), l’Institut supérieur des arts multimédias de la Manouba (ISAMM) et l’Ecole supérieure de l’audiovisuel et du cinéma de Gammarth (ESAC), est prévu à la Maison Russe à la capitale.

Le programme de cet événement permettra au public de découvrir des projections de court- métrages d’étudiants tunisiens et russes et de participer à des rencontres passionnantes autour du thème « Les étudiants d’aujourd’hui, les cinéastes de demain » afin de de découvrir la créativité sans frontières entre la Tunisie et la Russie, indiquent les organisateurs.