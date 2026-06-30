Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a annoncé, ce mardi, la création d’une cellule de crise qui assurera la veille et le suivi permanent de l’évolution du dossier des impayés de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

Selon un communiqué publié sur la page officielle du CNOPT, cette cellule sera également chargée de coordonner les mesures à prendre en vue de protéger le système de santé et l’intérêt des patients dans un contexte de crise financière menaçant l’ensemble des acteurs du secteur privé de la santé.

Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion de travail d’urgence convoquée par le président du CNOPT, Mustapha Laroussi et à laquelle ont participé le président du Syndicat des pharmaciens d’officines de Tunisie (SPOT), Zoubeir Guiga, accompagné d’une délégation syndicale, le président du Syndicat tunisien des biologistes privés (STBP), Khalil Ben Abdallah, ainsi que le président de la Chambre Syndicale Nationale des Pharmaciens Grossistes Répartiteurs relevant de l’UTICA, Hazem El Ghoul.

La réunion a été consacrée à l’examen de la « grave asphyxie financière » qui a touché l’ensemble des intervenants de la chaîne du médicament et des services de biologie.

Les participants ont dénoncé le dépassement continu des délais légaux de paiement des créances par la CNAM, soulignant que cette crise s’est également étendue au secteur de la distribution en gros des médicaments.

Selon eux, cette situation risque d’entraîner l’effondrement de toute la chaîne de soins et de priver les patients de leur droit constitutionnel à la santé.

Les structures professionnelles participantes ont renouvelé leur appel urgent à l’autorité de tutelle et à l’ensemble des parties concernées afin qu’elles assument leurs responsabilités nationales et interviennent sans délai pour garantir la continuité du service de santé et éviter une paralysie quasi certaine du secteur.