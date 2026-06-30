La section de handball du Club Africain a renforcé l’effectif de son équipe première par quatre joueurs, engagés pour une durée de deux saisons, a annoncé mardi le club de Beb Jedid.

Le quatuor recruté, est composé de l’arrière gauche Ahmed Abid (28 ans), en provenance du club saoudien d’Al-Rawda, du pivot Houssem Ayadi (32 ans), transféré depuis le Club de Sakiet Ezzit, de l’ailier droit Issam Rzig (37 ans), arrivant de l’Etoile du Sahel, et du demi-centre Amine Ben Salem (23 ans), issu du club français d’Angers.

Pour rappel, le Club Africain avait nommé le 11 juin dernier Houssine Sfar Gandoura au poste de président de la section de handball du club.