La poste tunisienne informe sa clientèle, que l’horaire d’été pour l’ouverture des bureaux de poste à partir de demain, mercredi 1er juillet 2026 jusqu’au 31 août 2026, sera comme suit : Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 07h30 jusqu’à 13h00. Vendredi de 7h30 jusqu’à 12h30.

La poste tunisienne précise dans un communiqué publié mardi, que les agences de Rapid Post et les agences de colis postaux assurent une séance de travail de 07h30 jusqu’à 13h30 du lundi au jeudi et de 07h30 jusqu’à 12h30, le vendredi.

Il convient de rappeler que 67 bureaux de poste et 25 agences de Rapid Post continuent à assurer une séance du travail les samedis de 09h00 à 12h15.