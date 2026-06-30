La 7e édition de la Foire commerciale régionale et du Sommet des affaires du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) pour les femmes entrepreneures (COMFWB) se tiendra du 1er au 3 juillet 2026 à Tunis, sous forme hybride, avec plus de 6 mille participants attendus, dont mille en présentiel et plus de 5 mille à distance.

Organisée par la Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprises (CNFCE), cette rencontre internationale est placée sous le thème « Élargir les horizons intra-africains : l’innovation numérique comme catalyseur d’un accès inclusif et durable au marché du COMESA ».

Le sommet réunira 400 délégués de haut niveau, dont 200 femmes chefs d’entreprise et 200 décideurs politiques et partenaires institutionnels issus des 21 pays membres du COMESA. La Secrétaire générale de l’organisation, Chileshe Kapwepwe, sera présente parmi les personnalités officielles.

Plus de 200 entreprises et institutions dirigées par des femmes exposeront leur savoir-faire à cette occasion.

Les travaux porteront notamment sur l’intégration commerciale et les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), le rôle de la transformation numérique et de la FinTech dans l’accès aux marchés, ainsi que le développement durable à travers l’économie verte, l’économie circulaire et le soutien aux start-up. La participation des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur régionales figurera également au cœur des débats.

Plus de 200 sessions de mise en relation bilatérale (B2B) et ateliers spécialisés associeront entreprises et représentants de structures financières régionales et internationales.

Plusieurs accords de coopération et de partenariat doivent par ailleurs être signés en marge du sommet entre différentes institutions économiques, dans l’objectif de consolider les investissements au sein de l’espace COMESA.