Le temps s’annonce particulièrement instable ce mardi sur plusieurs régions de la Tunisie. L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit l’apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies localement intenses et de chutes de grêle.

Une dégradation pluvio-orageuse dès l’après-midi

Après une matinée marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, les conditions météorologiques vont nettement se dégrader au fil des heures. Dès l’après-midi, les nuages deviendront de plus en plus denses sur le centre-ouest, ainsi que sur les régions occidentales du nord et du sud.

Des cellules orageuses actives vont se former, entraînant des pluies temporairement fortes et des chutes de grêle par endroits. Ces précipitations bousculeront progressivement les régions de l’est en fin de journée.

Des rafales de vent sous les orages

Côté ciel, le vent soufflera de secteur nord sur le nord du pays, et de secteur est sur le centre et le sud. Si le vent restera globalement faible à modéré sur l’intérieur des terres, il se montrera relativement fort près des côtes et dans le sud.