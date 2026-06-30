La municipalité d’El Maamoura (gouvernorat de Nabeul) vient de se doter d’une unité photovoltaïque pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire.

Ce projet est le fruit du partenariat, instauré depuis 2024 entre la municipalité d’El Maamoura et la région de Baunach-Allianz (en Allemagne) qui comprend 11 villes.

Il consiste en l’installation de 94 panneaux solaires avec une capacité de production atteignant 55 kilowatts d’électricité, ce qui permettra à la municipalité de produire environ 88 000 kilowatts par an, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone d’environ 52 800 tonnes par an, et d’économiser environ 17 000 dinars par an sur les factures de consommation d’électricité, a indiqué à l’Agence TAP, la secrétaire générale de la municipalité de Maamoura, Jamila Nsiri.

Elle a ajouté que le coût de ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de l’effort de l’exploitation des énergies renouvelables, a atteint 200 mille dinars, et comporte deux volets : le premier étant l’installation de panneaux solaires et le second la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation, destiné en particulier aux enfants, à l’importance de la préservation de l’environnement et l’utilisation des énergies propres.

De son coté, Mme Marne Lorenz Fischer, coordinatrice du développement durable dans la région de Baunach-Allianz, a souligné que la réalisation de cette unité fait partie des projets de coopération internationale financés par le gouvernement allemand, réitérant la volonté d’élargir la coopération bilatérale notamment dans les domaines de l’environnement, le tourisme local et la valorisation des produits agricoles.