Le Mexique, l’un des pays co-organisateurs de la Coupe du Monde 2026 avec les États-Unis et le Canada, affronte l’Équateur en seizièmes de finale ce mercredi à Mexico. Les Mexicains abordent cette rencontre avec confiance après une phase de groupes parfaitement maîtrisée.

La sélection dirigée par Javier Aguirre a réalisé un sans-faute en battant successivement l’Afrique du Sud (2-0), la Corée du Sud (1-0) et la Tchéquie (3-0). Solides défensivement et efficaces offensivement, les coéquipiers de Julián Quiñones figurent parmi les équipes les plus en forme du tournoi.

De son côté, l’Équateur s’est relancé après un début difficile en validant sa qualification grâce à des victoires marquantes, notamment contre l’Allemagne (2-1). Les Sud-Américains s’appuient sur des joueurs clés comme Moisés Caicedo, Willian Pacho ou Piero Hincapié.

Le match Mexique – Équateur se jouera à 2h00 au stade Azteca de Mexico.

La diffusion sera disponible en direct sur beIN SPORTS 1.