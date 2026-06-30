La Coupe du Monde 2026 se poursuit avec un seizième de finale opposant la Côte d’Ivoire à la Norvège, ce mardi 30 juin. Les deux sélections, considérées comme outsiders, ont réussi à se hisser au tour suivant après des parcours convaincants en phase de groupes.

La Côte d’Ivoire a créé la surprise en battant l’Équateur (1-0), avant de s’incliner de justesse face à l’Allemagne (2-1), puis de valider sa qualification en dominant Curaçao (2-0). Les Éléphants terminent ainsi à la deuxième place de leur groupe et atteignent pour la première fois de leur histoire les huitièmes de finale du Mondial.

De son côté, la Norvège a confirmé ses ambitions en s’imposant face à l’Irak (4-1) et au Sénégal (3-2), avant de céder contre la France (3-1). Portée par un Erling Haaland en grande forme, la sélection scandinave reste l’une des équipes les plus offensives du tournoi.

Le match Côte d’Ivoire – Norvège débutera à 18h00 et sera diffusé en direct sur M6, en clair, ainsi que sur beIN SPORTS 1.