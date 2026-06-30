La phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026 débute avec une affiche entre la France et la Suède, programmée ce mardi 30 juin. Les Bleus, leaders de leur groupe après trois victoires convaincantes, abordent ce match avec le statut de favoris.

L’équipe de France a notamment dominé le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1), affichant une attaque particulièrement efficace portée par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. De son côté, la Suède s’est qualifiée parmi les meilleurs troisièmes après un parcours contrasté, marqué par une large victoire contre la Tunisie (5-1), une lourde défaite face aux Pays-Bas (5-1) et un match nul décisif face au Japon (1-1).

Le match France – Suède est prévu à 22h00. La rencontre sera diffusée en direct sur M6 en clair, ainsi que sur beIN SPORTS 1.