Pour la troisième année consécutive, l’UBCI poursuit son engagement en faveur du rayonnement culturel en Tunisie en renouvelant son partenariat avec le Festival International de Hammamet, dont la 60ème édition se tiendra du 11 juillet au 13 août 2026 dans le cadre emblématique du théâtre de plein air de Hammamet.

Créé en 1964, le Festival International de Hammamet s’est imposé comme l’un des rendez-vous incontournables de la scène culturelle tunisienne. Depuis plus de six décennies, il accueille chaque été des artistes de renom et révèle de nouveaux talents, contribuant ainsi au dynamisme de la création artistique en Tunisie et au-delà.

À l’occasion de cette édition anniversaire, la programmation réunira une nouvelle fois de grandes figures de la scène nationale et internationale, parmi lesquelles Dhafer Youssef, Yara, Marcel Khalifa, Adam, ainsi que de nombreux autres artistes, offrant au public une expérience culturelle riche en émotions et en découvertes.

À travers ce partenariat, l’UBCI confirme son engagement en faveur des grands rendez-vous culturels. En soutenant l’un des festivals les plus prestigieux de Tunisie, la banque réaffirme son attachement à une culture accessible, vecteur de partage, d’ouverture et de dialogue.

Ce partenariat renouvelé illustre la volonté commune de l’UBCI et du Festival International de Hammamet de soutenir la création artistique et de faire de cette 60ème édition une célébration exceptionnelle de la culture.